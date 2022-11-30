Вышел тизер «Терапии» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом

Стриминг Apple TV+ поделился роликом по комедийному сериалу со звездой ситкома «Как я встретил вашу маму» в главной роли. Видео доступно на ютьюб-канале сервиса.





Shrinking расскажет о психотерапевте (Сигел), который скорбит по умершей супруге. Однажды он начинает говорить клиентам то, что действительно думает и чувствует, игнорируя этику и образование. Терапевт обнаруживает, что нарушение правил приводит к серьезным изменениям в жизни людей, в том числе в его собственной.





Форд исполнит в сериале одну из первых крупных ролей в телепроектах. Вместе с ним и Сигелом в шоу снялись Джессика Уильямс, Криста Миллер и др. Создателями проекта выступили Билл Лоуренс («Клиника», «Тед Лассо») и Бретт Голдстин, сценарист и актер «Теда Лассо». В написании сценария им помогал исполнитель главной роли.





Дебютные эпизоды появятся на стриминге 27 января. Остальные серии будут выходить еженедельно. Всего в шоу – десять эпизодов.



