Триумфатором «Музыкального сердца театра» стал мюзикл «Кабаре Терезин»

В Екатеринбурге наградили лауреатов премии МСТ, сообщили организаторы.





Награждение стало финалом фестиваля «Музыкальное сердце театра — 2022», организованного при поддержке ПФКИ и Минкультуры РФ.





Президент фестиваля Максим Дунаевский отметил на церемонии, что спектакли собирали полные залы, что говорит о развитии и процветании жанра. Всего в программе было представлено 10 постановок.





Среди победителей премии, отобранных экспертным советом, — театры Новосибирска, Кемерова, Тюмени, Краснодара, Петербурга, Москвы. «Кабаре Терезин» (ИП Шейнин, Москва) признан лучшим спектаклем.

Его постановщица Нина Чусова получила награду как лучший режиссер, актриса Мария Биорк как лучшая исполнительница главной роли, а Сергей Дрезнин как лучший аранжировщик.





Лучшим дирижером стал Александр Новиков (Новосибирский музтеатр), лучшим музыкальным руководителем — Ирина Брондз (Музтеатр «Карамболь», Петербург). За создание музыки наградили Кима Брейтбурга (Музтеатр Кузбасса им. Боброва, Кемерово), за хореографию — Анатолия Войнова и Ирину Кашубу, за сценографию — Марию Утробину (все трое — Тюменский драмтеатр), за костюмы — Ирину Долгову («Премьера» им. Гатова, Краснодар).





В следующем году фестиваль пройдет в Кемеровской области.





Фото: Наталья Помазкина / пресс-служба МСТ