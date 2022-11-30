Студия Illumination представила второй трейлер «Супербратьев Марио»

Ролик по анимационной адаптации японской игры Super Mario Bros. появился на ютьюб-канале компании.





В трейлере впервые показали принцессу Пич, Луиджи и Донки Конга, а также ранее представленных Марио и Тоада.





По сюжету Марио и Луиджи отправляются в приключение, чтобы спасти Пич. В пути компания сталкивается с более серьезной угрозой — Боузером, которые хочет захватить Грибное королевство и весь мир.





Роли основных персонажей озвучили Крис Пратт, Чарли Дэй, Аня Тейлор-Джой, Джек Блэк и др. Постановкой мультфильма занимались Аарон Хорват и Михаэль Еленик по сценарию Мэттью Фогеля.





Кинотеатральный релиз ленты состоится 7 апреля 2023 года.





Ранее в Сеть утекли новые арты с основными героями экранизации игры, впервые выпущенной в 1985 году и ставшей одной из самых популярных в мире.





Фото: кадр из трейлера Super Mario Bros.