  • Газета «Культура»
  • Новости
  • Российский национальный музей музыки завершит празднование юбилейного года концертом в Большом зале Московской консерватории

Российский национальный музей музыки завершит празднование юбилейного года концертом в Большом зале Московской консерватории

23.11.2022

Российский национальный музей музыки завершит празднование юбилейного года концертом в Большом зале Московской консерватории

В 2022 году Российский национальный музей музыки отмечает своё 110-летие. Музыкальным итогом юбилейного года станет концерт «Музей, который звучит», организованный Российским национальный музеем музыки совместно с РОСКОНЦЕРТом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Концерт состоится 29 ноября в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Кроме того, в фойе Большого зала консерватории будет размещена выставка «110 лет. Главное». Гостей вечера будут встречать музыканты, играющие на исторических музыкальных инструментах.

«Этому концерту суждено стать историческим событием. За более чем вековую историю в коллекцию музея вошло около одного миллиона артефактов, представляющих наследие музыкальной культуры народов России и других стран. Программа вечера выстроена так, что зрители узнают об истории музея — от момента создания до сегодняшнего дня, познакомятся с шедеврами фондовой коллекции, услышат уникальные музыкальные инструменты», — рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Билеты можно приобрести на официальном сайте Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Фото: Минкультуры РФ