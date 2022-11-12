Жерар Депардье закрывает продюсерский центр в России из-за простоя

О планах закрыть компанию «ПЦ ЖД» французского актера с российским паспортом сообщил его продюсер Арно Фрилли, передает ТАСС.





По его словам, причиной решения стал простой — в настоящее время компания не ведет активной работы. Фрилли пояснил, что центр был создан для развития аудиовизуальных проектов. В их отсутствие структура не только не приносит доход, но и продолжает требовать серьезных расходов. Сохранять ее в период простоя бесполезно, подчеркнул он.





При этом продюсер не исключил, что в будущем, когда прояснится ситуация с проектами, может быть создана новая компания. Он подчеркнул, что закрытие «ПЦ ЖД» не связано с украинским кризисом.





Жерар Депардье, получивший гражданство РФ в 2013 году, не давал комментариев по теме. По данным из открытых источников, актер также является гражданином родной Франции и ОАЭ.





Фото: кадр из «Тайны Сен-Тропе»