Умер «голос» Бэтмена из анимационных фильмов WВ Кевин Конрой

Актер озвучки скончался в результате онкологического заболевания, сообщили в Warner Bros. Discovery.





Американский актер дубляжа умер 20 ноября. Ему было 66 лет.





Конрой озвучил Брюса Уэйна/Бэтмена в мультипликационном шоу 1990-х годов и последовавших за ним многочисленных анимационных фильмах, сериалах и видеоиграх. Также он подарил голоса персонажам мультфильмов «Шазам!», «Скуби-Ду» и других проектов.





Ранее сообщалось о смерти Лесли Филлипса, который озвучил Распределяющую шляпу в поттериане. Британскому актеру и продюсеру было 98 лет.





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