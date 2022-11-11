Умер «голос» Бэтмена из анимационных фильмов WВ Кевин Конрой

11.11.2022

Умер «голос» Бэтмена из анимационных фильмов WВ Кевин Конрой
Актер озвучки скончался в результате онкологического заболевания, сообщили в Warner Bros. Discovery. 

Американский актер дубляжа умер 20 ноября. Ему было 66 лет. 

Конрой озвучил Брюса Уэйна/Бэтмена в мультипликационном шоу 1990-х годов и последовавших за ним многочисленных анимационных фильмах, сериалах и видеоиграх. Также он подарил голоса персонажам мультфильмов «Шазам!», «Скуби-Ду» и других проектов. 

Ранее сообщалось о смерти Лесли Филлипса, который озвучил Распределяющую шляпу в поттериане. Британскому актеру и продюсеру было 98 лет.

Фото: Pixabay