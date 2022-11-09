Ольга Любимова: к 2025 году откроется 1 652 новых и обновленных ДК

Глава Минкультуры РФ выступила на «правительственном часе» в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба ведомства.





До конца 2022 года по нацпроекту «Культура» в РФ построят, реконструируют и капитально отремонтируют 1 292 ДК. На сегодня количество таких учреждений составляет 1 089, а к 2025 году их число вырастет до 1 652, сказала министр культуры.





В рамках нацпроекта «Культура» реализуется три федеральных проекта. Один из них — «Культурная среда» — предполагает создание современной инфраструктуры в регионах. В его рамках проводятся капремонты учреждений культуры, их строительство и создание новых пространств, закупка оборудования, пояснила Любимова.





На сегодня в стране открылись 813 модельных библиотек, особенно популярных среди молодежи. До конца этого года появятся еще 239 библиотек в 78 регионах. На эти цели направлено 1,7 млрд рублей. Обновленные или построенные по модельному стандарту библиотеки будут доступны для 57 млн граждан. Всего к 2025 году будет создано 1070 таких учреждений, подчеркнула глава министерства.





По ее словам, в 41 регионе появились автоклубы — передвижные ДК, которые приезжают в отдаленные поселения для разнообразия культурного досуга жителей. К настоящему моменту в регионы поставили 362 мобильных дома культуры. К 2025-му их число вырастет до 522.





К этому же году в городах, где проживает до 300 тысяч человек, планируют создать 39 центров культурного развития. Как пояснила глава ведомства, обновление учреждений культуры предполагает не только реконструкцию помещений, но и их концептуальный перезапуск.





К сегодняшнему дню по нацпроекту отремонтировали 27 детских и кукольных театров, оснастили новым оборудованием 82. К 2025-му обновят еще 69 театров.





1 144 ДШИ и училищ искусств получили новые инструменты, учебники и оборудование. До конца года аналогичную поддержку получат еще 309 учреждений, на что направили 1,5 млрд рублей. В этом году завершится ремонт и реконструкция в 188 школах и училищах, на что предусмотрено 3 млрд рублей. К 2025 году отремонтируют 775 учреждений и оснастят 1 842.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ