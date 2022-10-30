В Воронеже начал свою работу детский театральный фестиваль «Маршак»

30.10.2022

В Воронеже начал свою работу детский театральный фестиваль «Маршак»

Детский театральный фестиваль «Маршак» открылся 30 октября в Воронеже. Запланировано 42 показа спектаклей 15 театров из России и Израиля. Всего с 30 октября по 6 ноября ожидается около 11 тыс. зрителей. 

Восьмой детский театральный фестиваль Маршак проходит рядом с памятником работы скульптора Максима Дикунова «Маршак и его муза». На площадке у памятника театр воронежского парка «Нелжа.ру» в воскресенье показал спектакль «Дом, в котором жил Маршак».

В дни проведения фестиваля воронежская телебашня на три вечера включит специальную подсветку. По сценарию башня будет отыгрывать цветами логотипа «Маршака» на всю 180-метровую высоту конструкции. 

Детский театральный фестиваль «Маршак» организован в 2015 году и назван в честь уроженца Воронежа — писателя Самуила Маршака. В 2021 году из-за пандемии COVID-19 фестиваль перенесли на весну 2022 года.

Фото: Pixabay