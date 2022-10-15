Умерла звезда фильма «Цыганский барон» Кира Данилова

15.10.2022

Умерла звезда фильма «Цыганский барон» Кира Данилова
Актриса театра и кино ушла из жизни в возрасте 53 лет, сообщила «РГ» без уточнения источников.

По информации сайта «Кино и театр», Кира Данилова скончалась 13 октября. Обстоятельства смерти не уточняются.

Актриса известна по роли цыганки Саффи в мюзикле Виктора Окунцова 1988 года. Телефильм снят по оперетте Иоганна Штрауса, ставшей одной из самых популярных в его репертуаре после «Летучей мыши». Также она снималась в комедийном альманахе «Исключение из правил», исторической драме «Хмель», детском фильме-спектакле «Короли и волшебники». Работала в Театре им. Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и театре «Остров» в Петербурге. 

Фото: Pixabay