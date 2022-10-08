Зоя Бербер из «Реальных пацанов» раскрыла главную проблему актеров ситкомов

Актриса рассказала «Мосленте» о том, что сложности не обошли ее стороной после участия в популярном комедийном сериале.





По словам Бербер, режиссеры зачастую со скепсисом воспринимают актеров из ситкомов и редко дают им драматические роли. Так произошло и с ней.





После съемок в «Реальных пацанах» Бербер стали воспринимать как комедийную актрису. К ней приклеился образ ее героини Леры из шоу. Но актриса не собиралась ограничивать свою работу одним жанром. Чтобы получить серьезную роль, ей пришлось проявить настойчивость и даже наглость. Это помогло добиться роли во втором сезоне «Триггера».





«Реальные пацаны» стали дебютной и самой известной на сегодня ролью Зои Бербер. Она присоединилась к проекту на его старте в 2010 году и продолжает сниматься в ситкоме. Среди других ее работ — сериалы «Фарца», «Везет», «Любовь в нерабочие дни» и др.





Фото: кадр из сериала «Везет»