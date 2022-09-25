Пианист Денис Мацуев провел открытую репетицию для жителей Белгорода

25.09.2022

Пианист Денис Мацуев провел открытую репетицию для жителей Белгорода

Музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева «Диалог поколений» открылся в Белгородской государственной филармонии. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

Перед концертом состоялась открытая репетиция для школьников и студентов с участием пианиста-виртуоза.

«Российский музыкант и общественный деятель, народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Денис Мацуев представит в Белгороде концерты всероссийского фестивального проекта. <...> Программа фестиваля предлагает концерты академической музыки с выступлением плеяды талантливых и заслуженных юных музыкантов — молодых звезд российского исполнительского искусства», — говорится в сообщении.

Проект «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Pixabay