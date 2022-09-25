Пианист Денис Мацуев провел открытую репетицию для жителей Белгорода

Театр «Ленком Марка Захарова» накануне своего 95-летия впервые приехал после долгой паузы на гастр...
Музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева «Диалог поколений» открылс...
Театр кукол имени С.В. Образцова в субботу представил в Луганске постановку «Цирк на нит...
Российский академический молодежный театр (РАМТ) в субботу представил премьеру спектакля «Мим» по ...
Филармония имени Дмитрия Шостаковича откроет в воскресенье 102-й сезон, приурочив это событие к дн...
Театр «Ленком Марка Захарова» накануне своего 95-летия впервые приехал после долгой паузы на гастр...
Музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева «Диалог поколений» открылс...
Театр кукол имени С.В. Образцова в субботу представил в Луганске постановку «Цирк на нит...
Российский академический молодежный театр (РАМТ) в субботу представил премьеру спектакля «Мим» по ...
Филармония имени Дмитрия Шостаковича откроет в воскресенье 102-й сезон, приурочив это событие к дн...
Картина колумбийского режиссера Лауры Моры «Короли мира» (Los reyes del mundo) признана лучшим фил...
Национальный симфонический оркестр (НСО) США открыл в субботу вечером свой 92-й сезон тр...
Первый российский хип-хоп фестиваль Banger Fest, который был запланирован в Москве на 24–25 сентября...
Стали известны герои нового развлекательного шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале. ...
Продюсер Лина Арифулина во время программы «Кино в деталях» сообщила, что, по ее мнен...
Авторы аниме по NieR: Automata показали тизеры тайтла. Видео представили фанатам в рамках Aniplex On...
Ольга Сергеевна Ярилова покидает пост в связи с собственной просьбой, ранее она написала соответству...
За четыре месяца проката фильм «Мир Юрского периода: Господство» собрал ...
Финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art...
Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся в Северной столице на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщ...
Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. О его смерти заявили в Союзе к...
На 95-м году жизни умер польский актер Францишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу Г...
Последняя работа актера Евгения Леонова не понравилась критикам и зрителям. Фильм провалился в прока...
Экспозиция «Петр Первый. Великий зодчий России», посвященная 350-летию со дня рождения первого рос...
Россияне выступают с призывом запретить концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Дубае, со...
25.09.2022