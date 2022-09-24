12 персонажей станут участниками шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале

24.09.2022

12 персонажей станут участниками шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале

Стали известны герои нового развлекательного шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале.

В числе персонажей — Кот, Роза Марковна Кляк, Сталкер, Эхо, Птица, Няш, Миранда, Триггер, Бутон, Фантом, Катюша, Сирена.

Героев изображают артисты, половина из них — дебютанты. Определять, кто скрывается за образами персонажей, будет жюри.

Первый выпуск шоу вышел на Первом канале 23 сентября. Артисты будут бороться за звание победителя и главный приз — 3 млн рублей.

«Фантастика» — новый телевизионный проект, использующий самые современные технологии. Шоу аватаров уже назвали новой эпохой отечественного шоу-бизнеса.

Фото: скриншот