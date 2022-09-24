12 персонажей станут участниками шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале

В числе персонажей — Кот, Роза Марковна Кляк, Сталкер, Эхо, Птица, Няш, Миранда, Триггер, Бутон, Фантом, Катюша, Сирена.





Героев изображают артисты, половина из них — дебютанты. Определять, кто скрывается за образами персонажей, будет жюри.





Первый выпуск шоу вышел на Первом канале 23 сентября. Артисты будут бороться за звание победителя и главный приз — 3 млн рублей.





«Фантастика» — новый телевизионный проект, использующий самые современные технологии. Шоу аватаров уже назвали новой эпохой отечественного шоу-бизнеса.





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