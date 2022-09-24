12 персонажей станут участниками шоу аватаров «Фантастика» на Первом канале

Ольга Сергеевна Ярилова покидает пост в связи с собственной просьбой, ранее она написала соответству...
За четыре месяца проката фильм «Мир Юрского периода: Господство» собрал ...
Финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art...
Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся в Северной столице на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщ...
Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. О его смерти заявили в Союзе к...
Ольга Сергеевна Ярилова покидает пост в связи с собственной просьбой, ранее она написала соответству...
За четыре месяца проката фильм «Мир Юрского периода: Господство» собрал ...
Финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций Art...
Джаз-клуб Игоря Бутмана открылся в Северной столице на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщ...
Российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет. О его смерти заявили в Союзе к...
На 95-м году жизни умер польский актер Францишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу Г...
Последняя работа актера Евгения Леонова не понравилась критикам и зрителям. Фильм провалился в прока...
Экспозиция «Петр Первый. Великий зодчий России», посвященная 350-летию со дня рождения первого рос...
Россияне выступают с призывом запретить концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Дубае, со...
В Москве в пятницу открылся 10-й юбилейный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishne...
Комедийная драма «Экспресс» стала лучшим фильмом фестиваля «Новый сезон». Героем «Нов...
Премьерный показ спектакля Марата Гацалова «Саша, привет!» по одноименному роману Дмитрия Данилова, ...
Премьера спектакля «Люди А» по мотивам одноименного документального романа президента...
Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова поздравит в субботу с 85-летие...
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО, а также...
Британский певец Элтон Джон (настоящее имя Реджиналд Кеннет Дуайт) в пятницу вечером дал концерт в...
Международный фестиваль «Россия — Казахстан: культурное наследие», приуроченный к 30-летию установ...
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер сыграет главную женскую роль в фильме Svalta, сообщил Deadli...
Артист выступил на Манежной площади со своим хитом, выпущенным за день до начала СВО. Об этом сооб...
На это указал снимок со съемок нового сезона, на который попала журналистка. Фото выложил телеграм...
24.09.2022