Обновленный книжный магазин в доме Зингера в Петербурге откроют в ноябре

Городской магазин заработает к концу осени после завершения ремонта, сообщил «ДП» руководитель АО «ТФ «Санкт-Петербургский Дом книги» Виталий Федоров.





Работы в помещениях стартовали в августе. Вместе с ними заключаются договоры на поставку оборудования и товаров. Городская администрация оценила работы в 200 миллионов рублей, отметил собеседник издания.





Ранее помещения в историческом доме компании «Зингер» занимал частный магазин, который покинул здание по итогам судебного разбирательства. После этого в Смольном заявили об открытии городского книжного к осени 2022 года.





Дом Зингера построили в самом начале ХХ веке. До революции помещения занимало представительство американской компании Zinger и мелкие арендаторы. В советское время в здании располагались издательства, редакции газет и журналов, комитет цензуры, а также магазин «Дом книги».





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34245609