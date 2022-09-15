Денис Мацуев даст концерт в Кремле, приуроченный к Международному дню музыки

15.09.2022

Денис Мацуев даст концерт в Кремле, приуроченный к Международному дню музыки

Пианист Денис Мацуев выступит с программой «И классика, и джаз» в Государственном Кремлевском дворце 2 октября. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Двухчасовой концерт приурочен к 100-летию российского джаза и Международному дню музыки.

«Второго октября на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца при поддержке компании MR Group состоится долгожданный концерт легендарного пианиста народного артиста России Дениса Мацуева. В концерте, приуроченном к столетию российского джаза и посвященном Международному дню музыки, прозвучат как классические мелодии, так и джазовые импровизации», — рассказали организаторы.

На концерте выступят и друзья пианиста: музыканты Андрей Иванов (контрабас), Борислав Струлев (виолончель), Аркадий Шилклопер (валторна), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра) и другие. 

Фото: Pixabay