Денис Мацуев даст концерт в Кремле, приуроченный к Международному дню музыки

Пианист Денис Мацуев выступит с программой «И классика, и джаз» в Государственном Кремл...
Выступления музыкантов не состоятся в Кирове, Ижевске и Перми, сообщается на странице коллектива в...
Рахманиновский фестиваль пройдет весной 2023 года в Свердловской филармонии в Екатеринбурге к 150-...
Оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», действие которой происходит в период прав...
Дизайнер Майк Пондсмит рассказал на Reddit о впечатлениях от просмотра Cyberpunk: Edgerunners от с...
Пианист Денис Мацуев выступит с программой «И классика, и джаз» в Государственном Кремл...
Выступления музыкантов не состоятся в Кирове, Ижевске и Перми, сообщается на странице коллектива в...
Рахманиновский фестиваль пройдет весной 2023 года в Свердловской филармонии в Екатеринбурге к 150-...
Оперу Римского-Корсакова «Царская невеста», действие которой происходит в период прав...
Дизайнер Майк Пондсмит рассказал на Reddit о впечатлениях от просмотра Cyberpunk: Edgerunners от с...
Двухсерийный документальный фильм «Джонни против Эмбер: Суд в США» о раз...
Студия «Союзмультфильм» подала 5000 исков о защите авторских прав на пер...
Шоумен сообщил порталу Prozvezd о записи нового альбома шансонье Андрея Губы и первых заказах на в...
Государственный академический театр им. Моссовета объявил о запуске конк...
Международный фестиваль искусств «Шостакович. ХХ век» во второй раз пройдет в Самаре и ...
Стриминг Paramount+ объявил в соцсетях о начале производства новых эпизодов шоу по одноименной сер...
Точное время поступления романа в продажу по всей стране — 29 сентября, в 20:22. Об этом сообщила ...
Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в...
С сентября по декабрь 2022 года в Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Миха...
Арт-резиденция современных тюменских художников «Лес ремесел» 18 сентября начнет работать в Музейном...
Большие гастроли Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» и Россий...
Американский актер Дэвид Харбор пополнил каст фильма по гоночной франшизе, который снимет Нил Бломка...
Украинский певец объявил в соцсетях о «новой странице в своем творчестве» и выпустил первый англоя...
В рамках деловой программы ярмарки молодого современного искусства прошла дискуссия «Искусство про...
Новое здание академии народного артиста РФ, продюсера и композитора Игоря Крутого на Мясницкой улице...
15.09.2022