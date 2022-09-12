Певица Бритни Спирс заявила, что никогда больше не выйдет на сцену

«Я получила травму на всю жизнь, — приводит издание слова исполнительницы. — Скорее всего, я не буду выступать».





Речь, судя по всему, идет о событиях, когда в течение продолжительного времени отец, бывший ее опекуном, принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.





В последний раз певица выходила на сцену 31 декабря 2017 года.





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