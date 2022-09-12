Певица Бритни Спирс заявила, что никогда больше не выйдет на сцену

Швейцарский режиссер, сценарист и продюсер Ален Таннер умер в возрасте 9...
В Минкультуры России состоялось первое заседание конкурсной комиссии по присуждению премий лучшим пр...
Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого ранее планировалось в конц...
Стартовали съемки оригинального сериала онлайн-кинотеатра Kion «Американцы». Сценарий написал драм...
12 сентября прошла встреча ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и...
Швейцарский режиссер, сценарист и продюсер Ален Таннер умер в возрасте 9...
В Минкультуры России состоялось первое заседание конкурсной комиссии по присуждению премий лучшим пр...
Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого ранее планировалось в конц...
Стартовали съемки оригинального сериала онлайн-кинотеатра Kion «Американцы». Сценарий написал драм...
12 сентября прошла встреча ректора Российской академии музыки имени Гнесиных Александра Рыжинского и...
Столица Республики Казахстан 8–9 сентября встречает руководителей министерств культуры, прибывших на...
Певец Сергей Пенкин объяснил, почему не хочет выступать в Донбассе. По е...
Лариса Долина назвала главную ошибку начинающих певцов. Об этом пишет «Пятый канал». ...
10 сентября в Кузбассе стартовал первый Международный театральный фестиваль-форум «Сверкающие гран...
10 сентября в деловом комплексе «Москва» в столице Республики Казахстан Министерство культуры Россий...
После перенесенного инсульта в 2018 году актер Федор Добронравов ушел из «Сватов» и Театра Сатиры,...
С конца августа в России открыто 17 школ креативных индустрий. За первые две недели с начала учебног...
Тизер новой «Русалочки» от киностудии Disney с темнокожей актрисой Холли Бэйли провал...
Российский и приднестровский политический деятель Роман Худяков в соцсетях высказался...
Телеведущая Ольга Бузова сообщила о том, что шоу «Звезды в Африке» начинается уже сегодня на телек...
Музей Победы показал новую выставку, приуроченную ко Дню памяти жертв блокады Ленингр...
Актер Ростислав Орел умер 9 сентября на 56-м году жизни. Об этом сообщают «Невские новости». ...
Режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о начале съемок четвертой части фильма «Аватар». Анонс прошел в ра...
Певец Филипп Киркоров собирается выступить в качестве драматического актера в Театре Наций. Об этом ...
Голливудский режиссер Стивен Спилберг продемонстрировал дебютный трейлер фильма «Фабе...
12.09.2022