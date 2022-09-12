Певица Бритни Спирс заявила, что никогда больше не выйдет на сцену

12.09.2022

Певица Бритни Спирс заявила, что никогда больше не выйдет на сцену

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что, возможно, никогда больше не будет выступать после травмы, полученной в результате 13-летнего опекунства. Об этом сообщает газета Evening Standard.

«Я получила травму на всю жизнь, — приводит издание слова исполнительницы. — Скорее всего, я не буду выступать».

Речь, судя по всему, идет о событиях, когда в течение продолжительного времени отец, бывший ее опекуном, принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.

В последний раз певица выходила на сцену 31 декабря 2017 года.

Фото: Unsplash