Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Ростислав Орёл

10.09.2022

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Ростислав Орёл
Петербургский актер скончался в возрасте 55 лет, рассказали в Театре имени Андрея Миронова. 

Причины смерти артиста не уточняются. Гражданская панихида и прощание состоятся 12 сентября в 11:00 в Театре имени Миронова. Актера похоронят на Красненьком кладбище в Петербурге.

Ростислав Орёл окончил ЛГИТМиК и поступил на службу в Театр комедии им. Н.П. Акимова. В начале 1990-х переехал в Австралию, где провел почти 20 лет. После он вернулся в Петербург и начал работать в Театре имени Миронова. Для него артист перевел английскую классику: «Гамлета» и «Венецианского купца» У. Шекспира. Также он снимался в российских и австралийских сериалах.

Как рассказали в театре, артист взялся за перевод «Макбета» и должен был сыграть ключевую роль в NFT-спектакле «Дядя Ваня». Но успел посетить только первую читку.

Фото: Pixabay