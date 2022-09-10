Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Ростислав Орёл

Новый ролик по фэнтези-шоу Willow представили на выставке D23, где прошли презентации проектов раз...
Представитель цирковой династии раскритиковал ремейк «Русалочки» и сериал по «Властелину колец» с ...
Петербургский актер театра и кино скончался в возрасте 55 лет, рассказали в Театре имени Андрея Ми...
Новая ведущая вокального шоу Первого канала, которую многие зрители восприняли в штыки, пожаловала...
Масштабное изображение основателя WikiLeaks появится в рамках фестиваля «Культурный код», сообщает...
Представитель цирковой династии раскритиковал ремейк «Русалочки» и сериал по «Властелину колец» с ...
Петербургский актер театра и кино скончался в возрасте 55 лет, рассказали в Театре имени Андрея Ми...
Новая ведущая вокального шоу Первого канала, которую многие зрители восприняли в штыки, пожаловала...
Масштабное изображение основателя WikiLeaks появится в рамках фестиваля «Культурный код», сообщает...
Сиквел популярного мультфильма Inside Out планируют выпустить на большие экраны в 2024 году. Об эт...
Что известно о персонажах и актерах первого в киноистории легендариума Дж.Р.Р. Толкина сериала, ра...
Художник скончался в возрасте 72 лет в результате сердечного приступа. Об этом в соцсети сообщил шеф...
Первая в республике Школа креативных индустрий (ШКИ) будет работать на базе Государственного цирка У...
В предыдущие годы музыкантам было гораздо сложнее продвигать свое творчество, заявил Александр Ива...
В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ Дмитрий Колдун поделился подробностями разрыва отноше...
Некоторые фанаты обвинили Amazon Prime Video в искажении произведений Дж.Р.Р. Толкина из-за темнокож...
Солистка выступила на концерте в Москве одна, несмотря на сообщения о камбэке культовой группы в п...
Организаторы сообщили об отмене выступлений рок-музыкантов, которые были запланированы на середину...
В беседе с «Народными новостями» музыкальный критик назвал имя человека, сделавшего из «обычной пе...
Одной из самых запомнившихся зрителями ролей в карьере актрисы оказалась не Нина из «Кавказской пл...
Студия показала ролик на выставке D23 и опубликовала на YouTube. На кадрах можно увидеть Капитана ...
Walt Disney представила ролик по игровому ремейку своего мультфильма на выставке D23. Видео доступно...
Председателя Всекитайского собрания народных представителей сопровождал первый зампред Госдумы Иван ...
О продлении сериала Hulu и его финале на кинофестивале в Торонто сообщил создатель и шоураннер про...
Если у человека нет навыка чтения, то развить его невозможно. Об этом заявила писательница в интер...
10.09.2022