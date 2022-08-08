В музее под открытым небом в Архангельске начала работать выставка кубовой набойки Русского Севера

08.08.2022
Выставка «На свой манер...», посвященная кубовой набойке Русского Севера, открылась в музее «Малые Корелы» под Архангельском. Как рассказала ТАСС заведующая научно-экспозиционным отделом Светлана Никитинская, представлено около 80 образцов набойки из собрания музея, 30 набойных досок и другие экспонаты, связанные с этим ремеслом.
«Мы открываем выставку, посвященную кубовой набойке. В собрании музея около 100 изделий с применением техники кубовой набойки, на выставке представлено порядка 80 предметов. Это набойка из Олонецкой, Вологодской, разных районов Архангельской области конца XIX — начала XX века. В коллекции музея 40 единиц набойных досок, на выставке представлено 30», — сказала Никитинская.
Куратор выставки выбрала наиболее интересные предметы, чтобы показать разнообразие применения набойки. Это сарафаны, женские рубахи, нижние юбки, фартуки, мужские рубахи, промысловая одежда.
Фото: Pixabay