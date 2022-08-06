Вышел трейлер второго сезона мультсериала по игре Cuphead

06.08.2022
Netflix поделился роликом по новым эпизодам «Шоу Чашека!» (The Cuphead Show!). Видео доступно на ютьюб-канале стриминга.
Премьера новых серий о приключениях Чашека (Капхед) и Кружека (Магмен) состоится 19 августа.
Во втором сезоне появятся сами братья — проказники и любители приключений, их подруга Мисс Чаша и друг Старый Чайник. Героям предстоит встретиться с антагонистами из оригинальной игры, среди которых — Сладкая Королева и русалка Кала Мария, в ярости напоминающая Медузу Горгону.
В видеоигре Cuphead импульсивный Чашек проигрывает в споре с дьяволом и для выплаты долга сражается с разными персонажами. Кружек — его противоположность со спокойным характером.
Фото: кадр из трейлера «Шоу Чашека!»