Вышел трейлер второго сезона мультсериала по игре Cuphead

06.08.2022

Вышел трейлер второго сезона мультсериала по игре Cuphead
Netflix поделился роликом по новым эпизодам «Шоу Чашека!» (The Cuphead Show!). Видео доступно на ютьюб-канале стриминга.

Премьера новых серий о приключениях Чашека (Капхед) и Кружека (Магмен) состоится 19 августа.

Во втором сезоне появятся сами братья — проказники и любители приключений, их подруга Мисс Чаша и друг Старый Чайник. Героям предстоит встретиться с антагонистами из оригинальной игры, среди которых — Сладкая Королева и русалка Кала Мария, в ярости напоминающая Медузу Горгону.

В видеоигре Cuphead импульсивный Чашек проигрывает в споре с дьяволом и для выплаты долга сражается с разными персонажами. Кружек — его противоположность со спокойным характером.

Фото: кадр из трейлера «Шоу Чашека!»