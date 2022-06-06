Умер режиссер, сценарист и писатель Зиновий Ройзман

Заслуженный деятель искусств России скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.





«Приносим соболезнования родным и близким Зиновия Александровича», — говорится в сообщении коллег.





Зиновий Ройзман (1941-2022) известен как режиссер игрового кино, сценарист, драматург и писатель. Снял фильмы «Дом под жарким солнцем», «Кодекс молчания», сериалы «Чехов и Ко», «Империя под ударом», «У каждого своя война», мультфильм «Белый верблюжонок» и др.





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