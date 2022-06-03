Стал известен лонг-лист литературной премии им. Фазиля Искандера

Жюри и оргкомитет Международной литературной премии им. Фазиля Искандера утвердили лонг-лист. В него вошли 158 авторов, сообщили ТАСС в Русском ПЕН-Центре, учредившем конкурс.

«Всего в лонг-лист по пяти номинациям вошло 158 авторов. В нем представлены авторы из 63 городов и поселков России, а также из Абхазии, Армении, Белоруссии, Грузии, ДНР, ЛНР, Израиля, Канады, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, США и Украины», — сообщили в организации.





В числе номинантов писатели и поэты Ефим Гаммер, Тимур Зульфикаров, Александр Мелихов, Даниэль Орлов, Елена Сазанович, Анна Долгарева, Вера Зубарева, Галина Климова, Марина Кулакова и другие.





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