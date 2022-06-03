Стартовал третий сезон сатирического сериала «Пацаны»

03.06.2022
3 июня на онлайн-платформе Amazon Prime Video появились первые три эпизода The Boys.
Действие шоу разворачивается в мире, где супергерои обладают огромной властью. За благородным обликом участников элитного отряда «Семерка», работающего на корпорацию, скрываются люди, злоупотребляющие своими способностями и совершающие страшные поступки. Группа простых смертных парней — «Пацаны» — пытается вывести супергероев на чистую воду.
Сериал, созданный Эриком Крипке, высоко оценили критики, отметив едкую сатиру на современную реальность и актерскую игру Энтони Старра, Дженсена Эклса и Карла Урбана.
Следующая серия будет доступна на стриминге 10 июня. Всего в третьем сезоне восемь эпизодов.
Фото: кадр из сериала «Пацаны»