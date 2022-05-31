Актер Игорь Сидоров умер на 58-м году жизни

31.05.2022
О его смерти стало известно из обновленного профиля артиста на портале «Кино-Театр.ру», правки в который внесены 31 мая.
По информации издания, Игорь Сидоров скончался 20 мая. Обстоятельства кончины не уточняются.
Игорь Сидоров (1965-2022) снимался в небольших ролях в популярных отечественных сериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны», «Воронины», «Универ», «Папины дочки». Также он появлялся в фильмах «Код Апокалипсиса», «Вальс-Бостон», «Энигма» и др. Всего в его фильмографии значится более 40 проектов
Фото: кадр из фильма «Приманка»