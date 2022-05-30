В год 100-летия Театр Маяковского привезет «Старшего сына» в Архангельск

30.05.2022

В год 100-летия Театр Маяковского привезет «Старшего сына» в Архангельск
Московский академический театр имени Вл. Маяковского представит спектакль в рамках «Больших гастролей», сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

2 и 3 июня в Архангельск с двумя постановками приедет Театр имени Маяковского. Его гастроли организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

На сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова московская труппа представит один из лучших спектаклей своего репертуара — «Старший сын». Показ состоится 2 июня в 18:00. На следующий день архангельские зрители увидят «Школу жен». Начало в 18:00.

В этом году театр, основанный Всеволодом Мейерхольдом, отмечает 100-летний юбилей.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ