Джоди Фостер возглавит каст четвертого сезона «Настоящего детектива»

27.05.2022
Обладательница двух «Оскаров» сыграет главную роль в шоу и выступит продюсером нового сезона с подзаголовком «Ночная страна», сообщил Deadline.
Продолжение сериала True Detective сосредоточится вокруг детективов Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро, отправляющихся на Аляску для расследования дел об исчезновении шести мужчин с исследовательской станции. В это время наступает полярная ночь, скрывающая свои секреты.
За сценарий и режиссуру Night Country отвечает Исса Лопес, уже работавшая над проектом в предыдущих сезонах. Разработкой сценария также займется Алан Пейдж.
Сериал-антология в жанре процедурной драмы выходит на HBO c 2014 года. В предыдущих сезонах главные роли исполняли Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Колин Фаррелл, Рэйчел Макадамс, Махершала Али, Стивен Дорф.
Фото: кадр из фильма «Элизиум: Рай не на Земле»