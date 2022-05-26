Российская премьера «Эннио. Маэстро» пройдет в «Художественном»

Документальный фильм Джузеппе Торнаторе посвящен жизнетворчеству композитора Эннио Морриконе. Об этом говорится в пресс-релизе столичного кинотеатра.





Эннио Морриконе (1928-2020) написал около 500 саундтреков к фильмам и сериалам, а также продал 70 млн пластинок за более чем 70-летнюю карьеру. Он получил два «Оскара» — за вклад в искусство киномузыки и за оригинальную музыку к «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино.





В течение пяти лет режиссер Джузеппе Торнаторе ездил по миру и встречался с Бернардо Бертолуччи, Вонгом Кар Ваем, Клинтом Иствудом, Хансом Циммером, Квентином Тарантино и другими режиссерами и музыкантами, работавшими с Эннио Морриконе.





Фрагменты бесед соседствуют с кадрами из личной жизни и мировых турне композитора, историями его друзей и коллег, а также не публиковавшимися ранее архивными материалами.





Показ фильма «Эннио. Маэстро» состоится 30 мая.





Фото: кадр из фильма «Эннио. Маэстро». Предоставлено пресс-службой «Художественного»