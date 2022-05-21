Весенний праздник фонтанов в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдет в «Петергофе»

21.05.2022
Праздник посвятят Петровским ассамблеям. В церемонии будут участвовать около 300 человек, среди которых профессиональные артисты, студенты творческих вузов Санкт-Петербурга, волонтеры.
Зрителей также ожидает пиротехническое шоу. Чтобы посетить мероприятие, гостям необходимо приобрести на месте либо на сайте музея-заповедника входные билеты в Нижний парк.
Ассамблеи — это собрания знати, учрежденные в 1718 году. Они способствовали установлению деловых отношений, развитию искусств, музыки.
Фото: pixabay.