Весенний праздник фонтанов в честь 350-летия со дня рождения Петра I пройдет в «Петергофе»

21 мая к 350-летию со дня рождения Петра I в музее-заповеднике «Петергоф» проведут весенний праздник фонтанов, сообщает ТАСС.

Праздник посвятят Петровским ассамблеям. В церемонии будут участвовать около 300 человек, среди которых профессиональные артисты, студенты творческих вузов Санкт-Петербурга, волонтеры.

Зрителей также ожидает пиротехническое шоу. Чтобы посетить мероприятие, гостям необходимо приобрести на месте либо на сайте музея-заповедника входные билеты в Нижний парк.

Ассамблеи — это собрания знати, учрежденные в 1718 году. Они способствовали установлению деловых отношений, развитию искусств, музыки.

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