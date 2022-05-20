Трейлер «Женщины-Халка» набрал 78 млн просмотров за первые сутки

Дебютный ролик по сериалу She-Hulk стал вторым по просмотрам за первые 24 часа с момента выхода среди всех шоу Marvel, сообщил The Hollywood Reporter.





Первый трейлер «Женщины-Халка» появился в Сети 18 мая и за сутки с релиза набрал более 78 млн просмотров, уступив первенство только ролику по сериалу «Сокол и Зимний Солдат».





Новое шоу по вселенной Marvel расскажет историю Дженнифер Уолтерс, которая пытается справиться со сложностями в работе адвокатом людей со сверхспособностями, устроить личную жизнь и научиться жить со своей новой особенностью — огромной силой, которая появляется в ней, когда она злится. В этом ей помогает двоюродный брат Брюс Беннер (альтер-эго Умного Халка), от которого она и получила способности.





Главную роль исполнила Татьяна Малани. Создателем сериала стала Джессика Гао, режиссерами — Кэт Койро и Ану Валиа. Сериал начнет выходить на стриминге Disney+ 17 августа.





Фото: кадр из трейлера сериала «Женщина-Халк»