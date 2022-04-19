Заслуженный артист России Сергей Баталов отмечает 65-летие

Заслуженный артист РФ Сергей Баталов, исполнивший роли более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых «Ширли-мырли» и другие, отметит 65-летие в кругу семьи. Об этом информирует ТАСС.

«Я очень спокойно отношусь к датам. Отмечу день рождения в кругу семьи, у нас будет домашний праздник. Юбилей — это 25, 50, 75, 100 лет, а 65 — переходная цифра, обычный день рождения. Главное, чтобы было здоровье, работа и удача и чтобы все хорошо складывалось у близких и родных», — рассказал Баталов.





Артист подчеркнул, что недавно закончил сниматься в детективном сериале под рабочим названием «Одесса», главную роль в котором исполняет Антон Хабаров.





Фото: Pixabay