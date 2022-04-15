Ушел из жизни народный артист РСФСР Борис Заволокин

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Борис Заволокин умер в Туле в возрасте 82 лет, сообщает правительство региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил свои соболезнования.





«Борис Федорович был открытым и доброжелательным человеком, блистательным актером. Всю свою жизнь он сохранял безграничную преданность любимому делу и высоким идеалам служения искусству. Это невосполнимая утрата для тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах», — цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.





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