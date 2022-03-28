В Великом Новгороде представили Новгородскую первую летопись

Памятник русской книжности впервые покинул Санкт-Петербург и стал доступен для широкой аудитории, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.





Впервые в Музее письменности (входит в Новгородский музей-заповедник) представили один из основных памятников новгородского летописания — Комиссионный список Новгородской первой летописи. Документ содержит сведения о призвании варягов на Русь, Ледовом побоище и других событиях, а также текст «Русской правды».





Комиссионный список — один из самых ранних списков (1440-е) поздней редакции Новгородской первой летописи, который хранится в архиве Петербургского института истории РАН. Экспонируемый документ — 320-страничная рукопись, записи в которой сделаны тремя писцами.





Помимо выставки, для посетителей подготовлен цикл лекций по истории русского летописания. В День славянской письменности и культуры, 24 мая, выступит директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов с лекцией «Сказание о святых князьях русских и Комиссионный список Новгородской I летописи». Сказанием называли нелетописный текст середины XIV века в составе Новгородской I летописи, повествующий о предыстории Московского государства.





Фото: Рixabay