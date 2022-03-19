Стали известны имена лауреатов премий «Поэт года» и «Писатель года»

Жюри определило лауреатов национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» за 2021 год, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Российского союза писателей.

«В субботу, 19 марта 2022 года, в Концертном зале правительства Москвы вручены национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» за 2021 год, учрежденные Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу», – говорится в сообщении. Победителям предоставят возможность издать книгу со своими произведениями за счет оргкомитета.

Победителями в основной номинации премии «Поэт года» стали Инна Заславская, Дмитрий Ревский, Александр Андреев; премия «Писатель года» также в основной номинации присуждена Андрею Белову, священнику Владимиру Русину и Сергею Каратову.

Обе награды были представлены и в других номинациях: «Поэт года» – в номинациях «Дебют», «Лирика», «Юмор», «Детская литература», «Песни», а «Писатель года» – «Дебют» «Драматургия» и «Фантастика».

Завершением торжественного вечера стало вручение Гран-при «Поэт года» и «Писатель года» «наиболее значимому российскому поэту и писателю по совокупности заслуг». Этой премии удостоен Игорь Волгин.

В сообщении уточняется, что конкурс на соискание премии длился в течение всего 2021 года. Всего в список номинантов вошло более 5 тыс. авторов из всех регионов России, финалистами стали 200 поэтов и 100 прозаиков. В состав жюри вошли более 30 писателей и деятелей культуры.

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