Во Владивостоке начала работать выставка «Все-все-все»

Выставка «Все-все-все. Герои и миры советских мультфильмов», которая создана к 110-летию отечественной анимации, начала работать во вторник на площадке Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС.

«Долгожданное событие во Владивостоке открывает цикл мероприятий, приуроченных к 110-летию отечественной анимации, которое будет отмечаться 8 апреля. Выставка охватывает „золотой век“ российской мультипликации — советский период, когда „Союзмультфильм“ стал крупнейшей анимационной студией в Европе. Именно тогда появились самые известные герои нашего детства, многие из которых до сих пор популярны во всем мире», — сообщили ТАСС в пресс-службе музея.





Экспозиция из более чем 350 экспонатов из фондов и архивов киностудии «Союзмультфильм» и Государственного центрального музея кино была размещена в четырех залах.





В числе представленного куклы, эскизы, раскадровки, коллажи, целлулоидные фазы, которые рассказывают об этапах создания мультфильмов в разной технике.





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