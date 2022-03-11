Музей Востока в Москве приглашает на фотовыставку о Чукотке

В Государственном музее Востока открылась выставка «Чукотка. Точка отсчета», сообщает пресс-служба учреждения.





В экспозицию вошли 70 работ фотохудожницы Иды Таубе, более 20 лет живущей на Чукотском полуострове, а также 30 художественных изделий чукчей и эскимосов из ее собрания.





На выставке также представлены фильмы о Чукотке, в том числе кинокартина японского режиссера Шинго Йошида, снятая на полуострове во время экспедиции.





«Чукотка меняет ракурс восприятия личной истории, своего места в этом мире на условности современного общества и раскрывает глубины индивидуального», — процитировали Иду Таубе в музее.





Выставка работает в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре до 3 апреля 2022 года.





Фото: Al chukotka, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73582072