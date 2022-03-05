В Москве открывается выставка «Солдат, артиллерист, летчик, художник»

В экспозиции будут представлены художественные работы Героя Советского Союза Андрея Юмашева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.





Жителей и гостей столицы приглашают на выставку «Солдат, артиллерист, летчик, художник», которая пройдет в Научно-мемориальном музее профессора Н.Е. Жуковского (филиал Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского).





«Посетители познакомятся с многогранностью личности Юмашева — не только прославленного летчика, но и тонкого, глубокого художника», — говорится в сообщении пресс-службы.





Андрей Борисович Юмашев (1902-1988) — участник рекордного перелета через Северный полюс в Соединенные Штаты Америки в экипаже с М.М. Громовым и С.А. Данилиным (1937), Герой Советского Союза (1937), генерал-майор авиации (1943).





Увидеть художественные работы человека уникальной судьбы, хранящиеся в фондах музея профессора Жуковского, можно будет с 6 марта по 10 мая 2022 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ