Кирстен Данст рассказала, как может вернуться в киновселенную Человека-паука

Фото: кадр из фильма «Человек-паук»

Кирстен Данст рассказала о возможном возвращении к роли Мэри Джейн Уотсон, которому может способствовать развитие концепции мультивселенной.«Еще есть время. Меня никто ни о чем не просил. Но мультивселенная продолжается и продолжается, так что я чувствую, что это может произойти», — сказала собеседница издания.Актриса исполнила роль Мэри Джейн Уотсон в фильмах о Человеке-пауке с Тоби Магуайром в главной роли. Накануне выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой», в котором развивается концепция мультивселенной, фанаты надеялись увидеть возвращение не только заявленных героев (Доктора Осьминога и Зеленого Гоблина), но и Паучков в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, а также их возлюбленных Мэри Джейн (Кирстен Данст) и Гвен Стейси (Эмма Стоун). Однако героинь не включили в блокбастер.