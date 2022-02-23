Режиссер «Королевы бензоколонки» Николай Литус ушел из жизни в 97 лет

21 февраля в возрасте 97 лет умер советский и украинский режиссер Николай Литус. Причины смерти режиссера не сообщаются, пишет «Культуромания».

Литус известен как автор картин «Обыкновенная история» (1962), «Королева бензоколонки» (1963; работу над фильмом заканчивал Алексей Мишурин), «Дачная поездка сержанта Цыбули» (1980) и др.





Николай Игнатьевич Литус — участник Великой Отечественной войны, награжден двумя орденами Красной Звезды. После войны окончил исторический факультет Кировского педагогического института и режиссерский факультет ВГИКа. Затем преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, был членом Национального союза кинематографистов Украины.





Фото: Pixabay