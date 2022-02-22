В ДК «Рассвет» в Москве прозвучат сочинения Шостаковича

Фото: пресс-служба ДК «Рассвет»

Выступление состоится в рамках концертной серии заслуженной артистки РФ скрипачки Елены Ревич «Обычная гениальная музыка».В программе вечера — Квартет № 8, Фортепианное трио № 2, Элегия и Полька для квартета, Полька и Прелюдия из цикла «Пять пьес для двух скрипок».Вместе с Еленой Ревич сочинения Дмитрия Шостаковича исполнят пианистка Басиния Шульман, виолончелисты Дмитрий Прокофьев и Мария Михайловская, а также струнный Dominant quartet.Исполнение композиций сопроводят комментарии художника и теоретика искусства Дмитрия Гутова, участвовавшего в Венецианской биеннале, Documenta, Manifesta и других выставках. Он попытается разгадать смысл работ Шостаковича, которого считают одним из самых значительных и таинственных композиторов ХХ века, и понять его отношение к своей эпохе.