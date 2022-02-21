Российскую ленту «Однажды в пустыне» покажут в Германии и Франции

21.02.2022
Драму «Однажды в пустыне» Андрея Кравчука, сюжет которой разворачивается во время разминирования древней Пальмиры, продемонстрируют в Германии, Франции, Японии и других странах. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Роскино» по итогам Европейского кинорынка (EFM).
«Новый фильм режиссера Андрея Кравчука „Однажды в пустыне“ о разминировании захваченной боевиками Пальмиры скоро появится и в других странах. О крупных международных сделках было объявлено в ходе Европейского кинорынка EFM в Берлине», — сообщили в «Роскино».
По сюжету главный герой — сапер по фамилии Шаберов — отправляется на разминирование захваченной боевиками Пальмиры и мечтает вновь увидеть местную девушку, которой недавно помог.
Фильм был создан киностудией «Рок» при поддержке Фонда кино, телекомпании НТВ и Министерства обороны РФ.
Фото: Pixabay