NFT-токен записок Пола Маккартни к Hey Jude ушел с молотка

08.02.2022
Лот продали за 77 тысяч долларов в ходе аукциона вещей из личной коллекции Джулиана Леннона, сообщает ТАСС.
Пометки, сделанные Полом Маккартни к песне Hey Jude (1968) группы The Beatles, продали в виде NFT-токена на торгах Julien’s Auctions в США. На записке указан порядок музыкальных партий, отмечены детали исполнения, а также сделаны несколько рисунков.
Изначально композиция называлась Hey Jules. Ее создал Пол Маккарти, чтобы поддержать Джулиана Леннона, сына Джона Леннона от первого брака, во время развода родителей.
На аукционе также реализовали афганское пальто и черный плащ, которые Джон Леннон носил во время съемок двух фильмов, и электрогитары, подаренные сыну отцом. Эти предметы продали за суммы от 11,5 тысяч долларов до 22,4 тысяч долларов. К каждому NFT-токену идет описание от Джулиана Леннона.
Фото: pixabay