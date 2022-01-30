Народный артист России Леонид Куравлев умер в 85 лет

В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский киноактер, народный артист России Леонид Куравлев, сообщает Первый канал.

В сообщении не указаны причины смерти артиста. По сообщению Общественной службы новостей, в последнее время артист много болел.

Сперва он попал в реанимацию с пневмонией. Вслед за этим был переведён в хоспис, медицинские работники которого уточнили, что у Леонида Куравлёва диагностирована деменция смешанного типа и цереброваскулярная болезнь, при которой повреждаются сосуды головного мозга, а нейроны постепенно отмирают из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве. Окончил ВГИК в 1960-м году.

В кино дебютировал в 1958-м году, исполнив роль солдата-сапера Морозова в фильме «Сегодня увольнения не будет…» Василия Шукшина. Всего за свою карьеру сыграл в 228 проектах, в том числе «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Сибирский цирюльник» и «Турецкий гамбит».

С 1960 по 1992 год актёр Театра-студии киноактёра. В 1998—2000 годах вёл на телеканале «РТР» программу «Мир книг с Леонидом Куравлёвым», в которой рассказывалось о книжных новинках.

Фото: кадр из фильма «Трое на красном ковре»