Художник Дэмиен Херст раскрыл судьбу бриллиантового черепа

Произведение современного искусства, одно из самых дорогих в мире, не было продано за 100 миллионов долларов, как утверждал автор. Об этом пишет РИА Новости.





Один из самых состоятельных британских художников и бизнесмен Дэмиен Херст рассказал о судьбе своей работы «За любовь Господа», которая представляет собой череп из платины, инкрустированный бриллиантами. В 2007 году он заявлял, что продал произведение за 100 млн долларов неназванным инвесторам. Только сейчас он признался, что сделка сорвалась.





Автор добавил, что в настоящее время череп находится в хранилище в Лондоне. Работа по-прежнему принадлежит Херсту в партнерстве с галереей White Cube и анонимным инвестором.





Еще в 2007 году высказывались сомнения в том, что работу действительно продали. При этом в СМИ ее называли самым дорогим произведением современного искусства. Однако галерея не предоставила документов, свидетельствующих о завершении сделки. В последующие годы работа «За любовь Господа» не выставлялась, что только подогревало скепсис в отношении продажи черепа с девятью тысячами бриллиантов.





Фото: Дэмиен Херст — http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hirst-Love-Of-God.jpg,

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