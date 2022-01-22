Культурной столицей Европы 2022 года становится Каунас

22.01.2022
В честь этого события проведут шоу света, музыки, движения и видеопроекций «Пробуждение», одним из главных героев которого является мифический зверь, якобы обитающий в подземельях замка. Легенду придумали во время подготовки программы праздничного года.
В связи с пандемией COVID-19 шоу решено провести под открытым небом. Площадкой стала расположенная на острове реки Неман спортивная арена баскетбольного клуба «Жальгирис».
Всю территорию перед ареной поделили на несколько секторов для зрителей, которые смогли бесплатно получить билет в интернете. В организации мероприятия участвуют около 800 волонтеров, а гостями праздника станут порядка 10 тыс. человек.
В программу европейской культурной столицы 2022 года вошло около тысячи различных мероприятий, включая 40 фестивалей, более 250 сценических представлений и свыше 250 концертов. Поучаствовать в них планируют свыше 4 тыс. исполнителей.
Фото: WikiMedia