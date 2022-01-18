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В Петербургской филармонии открывается цикл концертов «Прометей русской музыки» к 150-летию со дня рождения Скрябина

18.01.2022

В Петербургской филармонии открывается цикл концертов «Прометей русской музыки» к 150-летию со дня рождения Скрябина

21 января в Большом зале Петербургской филармонии состоится первый концерт цикла «Прометей русской музыки», посвященного 150-летию со дня рождения Александра Скрябина. Об этом говорится в пресс-релизе Минкультуры России.

Цикл объединит шесть программ, в которые включены основные симфонические сочинения композитора, расположенные в хронологическом порядке. Его кульминацией станет исполнение поэмы «Прометей» с привлечением светового шоу, которое пройдет в июне.

На первом концерте цикла, получившем название «Скрябин. Начало», в исполнении Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Ивана Демидова прозвучат самые первые сочинения композитора для симфонического оркестра – прелюдия для оркестра «Мечты» и Концерт для фортепиано с оркестром.

Также в программу вошли сочинения авторов, оказавших наиболее сильное влияние на молодого Александра Скрябина: Второй фортепианный концерт Шопена и симфоническая поэма «Прометей» Листа.

Солистами выступят лауреаты многочисленных международных конкурсов пианистки Елизавета Украинская и Ева Геворгян.

Фото: Минкультуры России