В Петербургской филармонии открывается цикл концертов «Прометей русской музыки» к 150-летию со дня рождения Скрябина

18.01.2022
Цикл объединит шесть программ, в которые включены основные симфонические сочинения композитора, расположенные в хронологическом порядке. Его кульминацией станет исполнение поэмы «Прометей» с привлечением светового шоу, которое пройдет в июне.
На первом концерте цикла, получившем название «Скрябин. Начало», в исполнении Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Ивана Демидова прозвучат самые первые сочинения композитора для симфонического оркестра – прелюдия для оркестра «Мечты» и Концерт для фортепиано с оркестром.
Также в программу вошли сочинения авторов, оказавших наиболее сильное влияние на молодого Александра Скрябина: Второй фортепианный концерт Шопена и симфоническая поэма «Прометей» Листа.
Солистами выступят лауреаты многочисленных международных конкурсов пианистки Елизавета Украинская и Ева Геворгян.
Фото: Минкультуры России