97-летняя ученица Сергея Рахманинова выпустит новый альбом

17.01.2022

97-летняя ученица Сергея Рахманинова выпустит новый альбом
Американская пианистка Рут Сленчиньска подписала контракт на новую пластинку, сообщает iNews.

Издание назвало ее последней ныне живущей ученицей композитора Сергея Рахманинова. Она заключила договор со звукозаписывающей компанией Decca Classics, с которой сотрудничала в 1950-1960-е годы. Сборник получил название My Life In Music. Ожидается, что он выйдет в марте 2022 года. 

Рут Сленчиньска назвала свое возвращение в студию «невероятным». Она хочет возглавить чарты с новым альбомом. Музыкант подчеркнула, что не знает других пианистов, записывающих новый сборник в ее возрасте. 

«Музыка призвана приносить радость. Если моя музыка по-прежнему приносит людям радость, значит, она делает то, что должна делать», — отметила собеседница издания.

Руководители группы компаний Decca Label Лора Монкс и Том Льюис отметили, что Рут Сленчиньска дебютировала на концертах во времена черно-белого кинематографа и примерно в то же время, когда зародилось телевидение. «Тот факт, что она все еще находится на вершине своей профессии спустя девять десятилетий, просто невероятен», — подчеркнули они. 

По словам президентов лейбла, исполнительское искусство пианистки является «одним из последних живых звеньев» с «золотой эрой» классического исполнения.

Рут Сленчиньска родилась в США в семье выходцев из Польши. Ее отец был скрипачом. Он с детства заставлял дочку заниматься музыкой. В детстве и юношестве она выступала в Карнеги-холле в Нью-Йорке, в концертных залах Парижа и других городов. Среди ее учителей были Иосиф Гофман, Артур Шнабель и другие композиторы и исполнители. В подростковом возрасте девушка бросила заниматься музыкой, устав от давления и требований отца. Она поступила в университет в Калифорнии, где окончила факультет психологии. 

Незадолго до 30-летия Сленчиньска снова вернулась к музыке. Она играла на фортепиано, занималась преподаванием музыки, выпустила книгу воспоминаний и пособие по фортепианной технике. Пианистка выступала перед пятью американскими президентами. Она до сих пор дает концерты. В феврале планируется ее сольное выступление по случаю 97-летия.

Фото: pixabay