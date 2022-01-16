Актер из «Кухни» Иван Рудаков умер в 43 года от последствий COVID-19

16.01.2022

Актер из «Кухни» Иван Рудаков умер в 43 года от последствий COVID-19

На 44-м году жизни скончался российский актер Иван Рудаков, говорится в сообщении его родителей – режиссеров Алексея Рудакова и Елены Николаевой в Facebook. 

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», – сказано в опубликованной записи.

За день до того родители актера рассказали, что он лежит в реанимации 57-й больницы Москвы (ГКБ имени Д. Д. Плетнева) и подключен к аппарату ИВЛ из-за проблем с сердцем и легкими, вызванных перенесенной летом 2021 года коронавирусной инфекцией.

Рудаков родился в 19 октября 1978 года в Москве. Закончил курсы актерского мастерства Всеволода Щиловского.

Дебют в кино состоялся в 2005 году с фильмом «Попса», где он исполнил роль рок-певца. Всего он исполнил роли в 44 проектах.

Зрителю он запомнился ролями байкера Стаса в сериале «Кухня», следователя Олега Данилова в сериале «Медиум» и старшего оперативника Алексея Звонарева в сериале «Ланцет».

Фото: кадр из фильма «Консультант»