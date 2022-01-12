В Калуге стартует театральный фестиваль «Свой выбор»

В программу включены самостоятельные работы театральных актеров, сообщили в пресс-службе Калужского областного драмтеатра.





Второй фестиваль «Свой выбор» пройдет с 12 января по 1 февраля на сцене Калужского драмтеатра. Его проводит местное отделение Союза театральных деятелей. В программу фестиваля входят камерные спектакли, поставленные актерами из Калуги на гранты, которые выдает организация. Постановки с первого фестиваля успешно показывают в драмтеатре. Среди них — «Евгений Онегин», «Любовник», «Дочь генерала».





Фестиваль 2022 года откроется читкой инсценировки «О зверях и людях» Кирилла Бессонова по мотивам «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.





14 января жителей и гостей города приглашают на моноспектакль Ларисы Фанасковой под названием «Я жива, значит, я пою. Я пою, значит, я живу!». Он посвящен жизни и творчеству певицы Анны Герман.





15 января покажут спектакль режиссера Сергея Вихрева и актера Андрея Соловьева, который уже идет в Калужском драмтеатре. Постановка «Москва — Петушки» основана на одноименном произведении Венедикта Ерофеева.





22 января состоится премьера моноспектакля «Чайка русского модерна» Татьяны Овсяниковой. Постановка основана на биографии певицы Анастасии Вяльцевой, жившей в начале прошлого века.





26 января худрук Калужского театра кукол Алексей Олешко представит моноспектакль «На Луне» по повести Константина Циолковского.





Фестивальная программа закроется показом постановки «Эквус» по пьесе Питера Шеффера. Ее создал актер Дмитрий Казанцев.





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