Юрий Башмет представил концертную программу в КЗ Чайковского

04.01.2022
Вместе с маэстро в этот вечер на сцене блистали Светлана Захарова и Вадим Репин, Ксения и Грант Башмет, Диана Арбенина, Вадим Эйленкриг, Теона Контридзе, солисты молодежной программы Большого театра и другие звезды. Впервые концерт шел в прямой трансляции на телеканале «Культура».
После новогодних праздников, 17 января стартует масштабный «фестивальный марафон» Башмета: подряд пройдут два фестиваля искусств — с 17 января по 12 февраля в Москве и с 16 по 27 февраля в Сочи.
Фотография предоставлена пресс-службой «Русского концертного агентства».