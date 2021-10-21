Заканчивается прием заявок на драматический конкурс-фестиваль «Северная NANO-сказка»

Об этом «Культуре» сообщили организаторы смотра.

Конкурс-фестиваль короткой пьесы и рассказа стартовал в конце сентября. Федеральный проект реализуется при поддержке Российского фонда культуры.

На конкурс принимаются короткие пьесы-сказки и рассказы для подростков и взрослой аудитории (14+). Участниками могут стать как молодые, так и уже состоявшиеся авторы из России и русскоязычного зарубежья в возрасте от 18 лет. Собранный литературный материал станет основой для театральных постановок и киноработ.

Цель конкурса — пробудить интерес к культуре регионов, говорится в сообщении.

«Как сказочные герои могут стать драйвером развития внутреннего туризма? Как сформировался этот сказочный тренд? Сказка – это ясная метафора, помогающая понять, какой он — наш творимый мир. Север богат аутентичными этнографическими символами, знаками, преданиями, которые становятся творческим импульсом для создания современных мифов. Из новоявленных сказочных героев хотелось бы отметить Деда Мороза из Великого Устюга, Золотую рыбку из Шексны, Батюшко Онего из Вытегры», — говорит руководитель проекта Мила Кудряшова.

На первом этапе конкурса жюри отберет лучшие произведения, далее по ним пройдут театральные онлайн-читки, говорится в сообщении.