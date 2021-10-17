Советский актер театра и кино Владислав Ширченко умер в 75 лет

17.10.2021
Причина смерти не известна в сообщении театра не указаны. Прощание и похороны артиста пройдут 18 октября.
Владислав Васильевич Ширченко родился 23 февраля 1946 года. Закончил воронежский филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кино в 1968-м.
Сценический дебют актера состоялся за год до окончание обучения. На экраны впервые попал в 1977-м, в роли косморга Березкина в «Деле Бобровых».
Зрителям стал известен по таким работам, как социальная драма по сценарию Юрия Щехочихина «Щенок», боевик с Серебряковым «С Дона выдачи нет», «Мужская женская игра», криминальная драма «Праведник».
Фото: кадр из фильма