Советский актер театра и кино Владислав Ширченко умер в 75 лет

17.10.2021

Советский актер театра и кино Владислав Ширченко умер в 75 лет

14 октября на 76-м году жизни скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ Владислав Ширченко, сообщается на сайте Воронежского академического театра драмы имени Кольцова. 

Причина смерти не известна в сообщении театра не указаны. Прощание и похороны артиста пройдут 18 октября.

Владислав Васильевич Ширченко родился 23 февраля 1946 года. Закончил воронежский филиал Ленинградского государственного института театра, музыки и кино в 1968-м. 

Сценический дебют актера состоялся за год до окончание обучения. На экраны впервые попал в 1977-м, в роли косморга Березкина в «Деле Бобровых».

Зрителям стал известен по таким работам, как социальная драма по сценарию Юрия Щехочихина «Щенок», боевик с Серебряковым «С Дона выдачи нет», «Мужская женская игра», криминальная драма «Праведник». 

Фото: кадр из фильма