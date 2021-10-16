Литературную премию имени Гоголя вручили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском Доме писателей состоялась торжественная церемония вручения Литературной премии имени Гоголя, сообщает ТАСС.

Награда вручалась в трех номинациях, каждая из которых названа в честь произведения Николая Гоголя: «Шинель» – традиционная проза, «Вий» – жанровая проза, «Портрет» – документальная проза. В номинации «Шинель» победил Сергей Арно со сборником рассказов «Восстание слов». Дипломантами стали Сергей Полторак (роман «Странный Брэворош») и О'Санчес (роман «Время идет, спотыкаясь о нас»).

Лауреатом в номинация «Вий» стал Олег Новгородов со сборником рассказов «Шоссе Петля». Дипломами отмечены Юлия Андреева (исторический детектив «Трезор Ее Величества») и Игорь Москвин (исторический детектив «Смерть красавицам или Петербургский мститель»).

Победу в номинации «Портрет» одержала Екатерина Варкан (книга «Тайны драгоценных камней и украшений»). Дипломанты: Александр Следков (биография юриста, историка, археолога Рубена Орбелли «Рубен – Ольга – Анна – Русудана») и Жанна Швыдкая («Метаморфоза», вторая книга декалогии «Гравитация жизни»).

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